Помер режисер картини Бумбараш Микола Рашеєв

Помер режисер і сценарист Микола Рашеєв, якого багато глядачів знають за картиною Бумбараш. Йому було 85 років.

Про смерть режисера повідомив кінознавець Сергій Тримбач.

Микола Рашеєв з 1971 року працював на кіностудії імені Олександра Довженка. Саме там він зняв більшість своїх картин, зокрема Королів і капусту і найвідомішу роботу – Бумбараш.

Що відомо про режисера Миколу Рашеєва

Микола Рашеєвнародився у Києві 8 квітня 1935 року. Спочатку він навчався у КПІ, а потім у Москві закінчив сценарний факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії (1964).

З 1971 року Рашеєв працював на Кіностудії ім. Олександра Довженка. Також він входив до спілки кінематографістів України. У 2000 році Рашеєв отримав державну нагороду Заслужений діяч мистецтв України.