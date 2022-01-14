Французький режисер та лауреат кінопремії Оскар Жан-Жак Бенекс помер у віці 75 років.

Про смерть митця повідомив його брат Жан-Клод у п’ятницю, 14 січня. За його словами, він помер у своєму будинку у Парижі після тривалої хвороби.

Бенекс здобув міжнародну славу вже після першого свого повнометражного фільму Діва 1980 року.

А закріпив її у 1986 році після виходу картини 37,2 щоранку з Жаном-Югом Англадом та Беатріс Далле у головних ролях. Ця еротична драма була номінована на Оскар і здобула статуетку Американської кіноакадемії у категорії Найкращий фільм іноземною мовою.

— Одна з найкращих сторінок мого життя зійшла з повороту. Я люблю тебе, — написала Далле в Instagram, додавши кадр зі режисером.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений BEATRICE DALLE (@dalle.beatrice)

Після успіху 37,2 щоранку, Бенекс отримав заманливі пропозиції від голлівудських студій.

— Я вирішив пройтися по мінному полю… пообідати з дияволом, — сказав він пізніше.

Але в 1990-х він відмовився від величезних пропозицій, зокрема від можливості зняти Месників, Воскресіння інопланетян та Ім’я троянди.

Надалі він знімав документальні фільми. Останньою роботою Бенекса стала документалка Les Gaulois au-delà du mythe 2013 року. У 2016 році Бенекс очолив журі XIX Токійського міжнародного кінофестивалю.

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Джерело: Le Monde