Помер культовий режисер Пітер Богданович

Режисер Пітер Богданович помер у своєму будинку у Лос-Анджелесі. Йому було 82 роки.

Його донька Антонія Богданович повідомила, що смерть режисера настала з природних причин.

Богданович був одним із найпомітніших режисерів Нового Голлівуду. Справжнє визнання він отримав після виходу на екрани фільму Останній кіносеанс, який отримав вісім номінацій на Оскар у 1972 році. За фільм Маска його номінували на Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю.

Також він зняв такі картини Шалені підмостки, Паперовий місяць, Маска, У чому справа, доку?, Паперовий місяць, Святий Джек.

Він також написав кілька книг про кіно, зокрема про Альфреда Гічкока, Говарда Гоукса, Фріца Ланга, та зіграв у кількох фільмах і серіалах. Богданович виконав епізодичну роль у Сопрано та зіграв у кінострічці Інший бік вітру, над якою працював його друг Орсон Веллс.

Період Нового Голлівуду ще характеризується як американська нова хвиля. Під впливом авторського кіно режисери отримали небувалу раніше свободу творчості. Він тривав 1960-х і до початку 70-х.

Окрім Богдановича до Нового Голлівуду також входили, Вільям Фрідкін, Стівен Спілберг, Роберт Олтмен, Мартін Скорсезе, Френсіс Форд Коппола, Браян Де Пальма, Джордж Лукас та Майкл Чіміно.