Французский режиссер и лауреат кинопремии Оскар Жан-Жак Бенекс скончался в возрасте 75 лет.

О смерти режиссера сообщил его брат Жан-Клод в пятницу, 14 января. По его словам, он скончался в своем доме в Париже после продолжительной болезни.

Бенекс снискал международную славу уже после первого своего полнометражного фильма Дива 1980 года.

А закрепил ее в 1986 году после выхода картины 37,2 по утрам с Жаном-Югом Англадом и Беатрис Далле в главных ролях. Эта эротическая драма была номинирована на Оскар и получила статуэтку Амариканской киноакадемии в категории Лучший фильм на иностранном языке.

– Одна из лучших страниц моей жизни сошла с поворота. Я люблю тебя, – написала Далле в Instagram, добавив кадр с режиссером.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений BEATRICE DALLE (@dalle.beatrice)

После успеха 37,2 по утрам Бенекс получил заманчивые предложения от голливудских студий.

— Я решил пройтись по минному полю… пообедать с дьяволом, — сказал он позже.

Но в 1990-х он отказался от огромных предложений, в частности, от возможности снять Мстителей, Воскресения инопланетян и Имя розы.

В последствии он снимал документальные фильмы. Последней работой Бенекса стала документалка Les Gaulois au-delà du mythe в 2013 году. В 2016 году Бенекс возглавил жюри XIX Токийского международного кинофестиваля.

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Источник: Le Monde