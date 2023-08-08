Помер оскароносний режисер Вільям Фрідкін. Йому було 87 років.

Про смерть Вільяма повідомила його дружина Шеррі Лансінг, зазначивши, що він був чудовою людиною. Причину смерті розкривати вона не стала.

– У нього було чудове життя. Йому було майже 88 – у нього виходить новий фільм. Він був найчудовішим чоловіком у світі. Він був найчудовішим батьком у світі. У нього було велике чудове життя. Не було нездійсненої мрії, – сказала Шеррі.

Фрідкін є режисером таких фільмів, як Оркестранти, Той, хто розшукує, Загнаний, Кілер Джо тощо. Оскар він отримав за найкращу режисуру за фільм Французький зв’язковий в 1972 році.

Варто зазначити, що Вільям встиг зняти свій останній фільм, який ще не вийшов. Його прем’єра відбудеться на Венеційському кінофестивалі, який розпочнеться 30 серпня і завершиться 7 вересня.

Стрічка отримала назву Повстання на Кейні і є екранізацією роману Германа Воука. Одну з головних ролей виконає канадський актор Кіфер Сазерленд.