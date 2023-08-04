Американський актор Марк Марголіс помер у віці 83 років.

Трагічну звістку повідомив його син, актор і гендиректор Knitting Factory Entertainment Морган Марголіс.

Він заявив, що батько серйозно хворів, тому останні дні життя провів у лікарні Mount Sinai в Нью-Йорку під наглядом лікарів.

Серце Марка Марголіса зупинилося вчора, 3 серпня, в лікарні.

Актор зіграв у 105 стрічках, але найбільше запам’ятався глядачам за роллю Гектора Саламанки в серіалі Пуститися берега.

Марголіс перевтілився в наркоторговця, який замолоду вбивав людей, а в старості за це поплатився (він втратив усю сім’ю).

Також актор відомий за картинами Краще подзвоніть Солу (спін-оф і приквел серіалу Пуститися берега), Ейс Вентура: Детектив з розшуку домашніх тварин, Реквієм за мрією, Обличчя зі шрамом, Кримінальні історії, Санта-Барбара, Ганнібал, Секс і місто, Чорний лебідь, Американська історія жахів: психлікарня, 12 мавп, Блудлива Каліфорнія.