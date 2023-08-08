Умер оскароносный режиссер Уильям Фридкин. Ему было 87 лет.

О смерти Уильяма сообщила его супруга Шерри Лансинг, отметив, что он был замечательным человеком. Причину смерти раскрывать она не стала.

— У него была замечательная жизнь. Ему было почти 88 — у него выходит новый фильм. Он был самым замечательным мужем в мире. Он был самым замечательным отцом в мире. У него была большая замечательная жизнь. Не было несбывшейся мечты, — сказала Шерри.

Фридкин является режиссером таких фильмов, как Оркестранты, Разыскивающий, Загнанный, Киллер Джо и многие другие. Оскар он получил за лучшую режиссуру за фильм Французский связной в 1972 году.

Стоит отметить, что Уильям успел снять свой последний фильм, который еще не вышел. Его премьера состоится на Венецианском кинофестивале, который начнется 30 августа и завершится 7 сентября.

Лента получила название Восстание на Кейне и является экранизацией романа Германа Воука. Одну из главных ролей исполнит канадский актер Кифер Сазерленд.