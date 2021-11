Один із засновників британського реггі-гурту UB40 та колишній вокаліст музичного колективу Теренс Вілсон помер у віці 64 років.

Про сумну подію повідомив реггі-гурт UB40 на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. Колектив зазначив, що музикант помер після нетривалої хвороби.

– Ми дізналися сумну новину про те, що колишній член UB40 Теренс Вілсон, більш відомий як Astro, помер після нетривалої хвороби. Наші щирі співчуття його родині, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що у 2013 році Теренс Вілсон пішов з гурту, після чого приєднався до музичного колективу Ali Campbell & Astro, який створив колишній член UB40 Алі Кемпбелл.

UB40 – найбільш успішний реггі-гурт за всю історію музики. За майже 40-річну кар’єру музиканти виступали у переповнених концертних залах у всьому світі.

Колектив сприяє популяризації жанру реггі у Південній Америці та різних країнах світу. У 2006 році їхній альбом Who You Fighting For? номінували на премію Греммі.

За даними іноземних ЗМІ, британський реггі-гурт продав понад 100 млн альбомів у всьому світі з 1978 року. Пісні UB40 неодноразово потрапляли до британських музичних чартів.

Найбільш відомі композиції гурту – кавер на пісні Елвіса Преслі Can’t Help Falling In Love та Ніла Даймонда Red Red Wine.

Читайте також: Помер дитячий письменник та автор роману Сторожова застава Володимир Рутківський

Фото: UB40