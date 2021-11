Один из основателей британской регги-группы UB40 и бывший вокалист музыкального коллектива Теренс Уилсон умер в возрасте 64 лет.

О печальном событии сообщила регги-группа UB40 на своей странице в социальной сети Twitter. Коллектив отметил, что музыкант умер после непродолжительной болезни.

— Мы узнали печальную новость о том, что бывший член UB40 Теренс Уилсон, более известный как Astro, умер после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье, — идет речь в сообщении.

Известно, что в 2013 году Теренс Уилсон ушел из группы, после чего присоединился к музыкальному коллективу Ali Campbell & Astro, который создал бывший член UB40 Али Кемпбелл.

UB40 — наиболее успешная регги-группа за всю историю музыки. За почти 40-летнюю карьеру музыканты выступали в переполненных концертных залах во всему мире.

Коллектив способствует популяризации жанра регги в Южной Америке и разных странах мира. В 2006 их альбом Who You Fighting For? номинировали на премию Грэмми.

По данным иностранных СМИ, британская регги-группа продала более 100 млн альбомов во всем мире с 1978 года. Песни UB40 не единоразово попадали в британские музыкальные чарты.

Наиболее известные композиции группы — кавер на песни Элвиса Пресли Can’t Help Falling In Love и Нила Даймонда Red Red Wine.

Фото: UB40