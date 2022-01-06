Сьогодні, 6 січня, помер відомий львівський художник та іконописець Остап Лозинський. Йому було 38 років.

Трагічну новину на особистій сторінці в Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Причина смерті митця поки що невідома.

– Кажуть, коли людина покидає цей світ у такі великі свята, то вона одразу потрапляє до раю. Нехай Остапу там буде світло і добре. А його роботи, як і пам’ять про нього, житимуть вічно. Світла пам’ять світлій людині, – написав Садовий.

Остап Лозинський народився у квітні у 1983 році у Львові. У 2004 році він закінчив Львівський коледж декоративного мистецтва ім. Івана Труша (відділ розпис), двома роками пізніше — Львівську національну академію мистецтв.

Остап працював в Українському католицькому університеті — викладав композицію в Іконописній школі Радруж, був головою ЛМГО Асоціація музеїв та галерей, співпрацював із галереєю сакрального мистецтва Іконарт (куратор), керував багатьма арт-проєктами у Львові і не тільки.

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Акторка знімалася в таких фільмах, як Іронія долі, або З легким паром!, Повернення Будулая, Було у батька три сини, Сумка інкасатора та інші. Проте остання її роль у кіно датується 1986 роком.