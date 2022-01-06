Сегодня, 6 января, умер известный львовский художник и иконописец Остап Лозинский. Ему было 38 лет.

Трагическую новость на личной странице в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовой. Причина смерти художника пока неизвестна.

— Говорят, когда человек покидает этот мир в такие большие праздники, он сразу попадает в рай. Пусть Остапу там будет светло и хорошо. А его работы, как и память о нем, будут жить вечно. Светлая память светлому человеку, — написал Садовый.

Остап Лозинский родился в апреле 1983 года во Львове. В 2004 году окончил Львовский колледж декоративного искусства им. Ивана Труша (отдел роспись), двумя годами позже – Львовскую национальную академию искусств.

Остап работал в Украинском католическом университете — преподавал композицию в Иконописной школе Радруж, был главой ЛГОО Ассоциация музеев и галерей, сотрудничал с галереей сакрального искусства Иконарт (куратор), руководил многими арт-проектами во Львове и не только.

Раньше мы писали о смерти актрисы Елены Наумкиной. Она ушла из жизни в 73 года.

Актриса снималась в таких фильмах, как Ирония судьбы, или С легким паром!, Возвращение Будулая, Было у отца три сына, Сумка инкассатора и другие. Однако последняя ее роль в кино датируется 1986 годом.