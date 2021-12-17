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Померла зірка фільму Іронія долі

17 Грудня 2021, 18:12
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Померла зірка фільму Іронія долі

У Росії померла актриса з Іронії долі, або З легким паром! Олена Наумкіна. Актриса пішла з життя у 73 роки.

Наумкіної не стало 16 грудня, проте залишається невідомим, що саме спричинило смерть.

Актриса знімалася в таких, фільмах як Іронія долі, або З легким паром!, Повернення Будулая, Було у батька три сини, Сумка інкасатора та інших. Проте остання її роль кіно датується 1986 роком.

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Проте актриса багато часу присвятила театру, зокрема, багато років вона прослужила у МХАТі ім. Горького під керівництвом Тетяни Дороніної. Вона грала в таких постановках: Синій птах, Принц і жебрак, Поки арба не перекинулася, Валентин та Валентина.

До речі, на початку 2021 року не стало зірки фільму Іронія долі Андрія Мягкова. Артист помер від серцевого нападу до швидкої допомоги. Йому було 83 роки.

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