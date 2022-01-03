3 січня у Франції помер Ігор Богданов – другий із зіркових братів-близнюків. Йому було 72 роки.

– У мирі та любові, оточений дітьми та сім’єю, Ігор Богданов у понеділок, 3 січня 2022 року, пішов на світло, – написали його родичі у повідомленні, що надіслав агент.

Як повідомив ЗМІ агент близнюків Богданових, у грудні Ігор разом із братом Григорієм були госпіталізовані з попереднім діагнозом Covid-19. Вже згодом вони опинилися у реанімації.

За неофіційною інформацією, жоден із братів-близнюків не був щеплений проти коронавірусу.

Одні із найвідоміших близнюків Франції Ігор та Григорій Богданови народилися у 1949 році. Їхнім вихованням займалася бабуся, а батько був російським художником.

Брати захопилися науковою фантастикою та почали здобувати досвід на телебачені і в написанні книг. Все своє життя вони займалися наукою, неодноразово опинялися у скандалах, однак запам’ятати близнюків можна було за їхніми обличчями.

Десятиліттями Ігор та Григорій користувалися послугами пластичних хірургів, тому мали яскраво виражені вилиці та підборіддя.