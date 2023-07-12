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Персони

Помер автор Нестерпної легкості буття Мілан Кундера

12 Липня 2023, 12:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Письменник Мілан Кундера
Джерело: Getty Images

Помер французький письменник чеського походження Мілан Кундера. Йому було 94 роки.

Причина смерті автора Нестерпної легкості буття – невідома. Про це повідомляє чеська газета Novinky.cz.

Мілан Кундера народився в місті Брно (Чехія), але в 1975 році емігрував до Франції.

Свою першу книгу він опублікував у 1953 році, також займався перекладами, есе, драматургією.

Першу славу йому приніс випуск збірки віршів і вихід трьох частин циклу новел Смішні кохання. Перший роман написав у 1967 році, він отримав назву Жарт.

Також він відомий такими романами, як Вальс на прощання, Торжество незначності, Безсмертя, Неспішність, Справжність тощо. Писав як чеською, так і французькою мовами.

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