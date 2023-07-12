Умер французский писатель чешского происхождения Милан Кундера. Ему было 94 года.

Причина смерти автора Невыносимой легкости бытия неизвестна. Об этом сообщает чешская газета Novinky.cz.

Милан Кундера родился в городе Брно (Чехия), но в 1975 году эмигрировал во Францию.

Свою первую книгу он опубликовал в 1953 году, также занимался переводами, эссе, драматургией.

Первую известно ему принес выпуск собрания стихов и выхода трех частей цикла новелл Смешные любови. Первый роман написал в 1967 году, он получил название Шутка.

Также он известен такими романами, как Вальс на прощание, Торжество незначительности, Бессмертие, Неспешность, Подлинность и другими. Писал как на чешском, так и на французском языках.