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Умер автор Невыносимой легкости бытия Милан Кундера

12 июля 2023, 12:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Письменник Мілан Кундера
Источник: Getty Images

Умер французский писатель чешского происхождения Милан Кундера. Ему было 94 года.

Причина смерти автора Невыносимой легкости бытия неизвестна. Об этом сообщает чешская газета Novinky.cz.

Милан Кундера родился в городе Брно (Чехия), но в 1975 году эмигрировал во Францию.

Свою первую книгу он опубликовал в 1953 году, также занимался переводами, эссе, драматургией.

Первую известно ему принес выпуск собрания стихов и выхода трех частей цикла новелл Смешные любови. Первый роман написал в 1967 году, он получил название Шутка.

Также он известен такими романами, как Вальс на прощание, Торжество незначительности, Бессмертие, Неспешность, Подлинность и другими. Писал как на чешском, так и на французском языках.

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