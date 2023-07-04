У родині Роберта Де Ніро сталося горе – помер онук легендарного актора. Леандро Де Ніро Родрігесу було всього 19 років. Причина смерті невідома.

Дрена Де Ніро, донька Роберта, зворушливо написала про втрату сина.

– Ти був моєю радістю і моїм серцем. Не знаю, як жити без тебе, але я постараюся продовжувати й поширювати любов і світло всьому світу. Я хотіла б, щоб тільки любов врятувала тебе, – свідчив напис.

Думками про трагедію поділився і батько Леандро – художник Карлос Родрігес, відомий як Карлос Маре.

– Спочивай у мирі та вічному раю, мій дорогий хлопчику. Словами не передати, яку радість він нам подарував, і яку втрату ми переживаємо з сім’єю та друзями, – сказав Карлос.

Ситуацію прокоментував і сам Роберт Де Ніро. Артист зізнався, що новина про смерть онука його вразила, і попросив дати його родині час, щоб побути наодинці.

Відомо, що Леонардо також хотів присвятити своє життя акторській майстерності. У 2018 році він знявся у фільмі Зірка народилася, з’явившись на екрані разом із Бредлі Купером і Леді Гагою.

На початку червня в українській культурі також сталася втрата – померла письменниця Вікторія Амеліна. Смерть настала через обстріл у Краматорську 27 червня, під час якого Вікторія постраждала.