Англійський актор Девід Ворнер помер. Чоловік пішов із життя 24 липня у віці 80 років.

Причина смерті – онкологія. Варто зазначити, що останні 18 місяців життя Ворнер провів у будинку для людей похилого віку Денвілл-хол, призначеному для працівників індустрії розваг.

– Протягом останніх 18 місяців він підходив до свого діагнозу з характерною витонченістю та гідністю. Нам, його сім’ї та друзям буде його дуже не вистачати, і ми пам’ятатимемо його як добросердечну, щедру та співчутливу людину, партнера та батька, чия спадщина видатної роботи торкнулася життя безлічі людей. Ми вбиті горем, – йдеться у заяві його родини.

Девід Ворнер розпочав акторську кар’єру на початку 1960-х років. За понад 55 років він взяв участь у більш ніж 200 фільмах, серіалах та анімаційних стрічках. Актор знімався у таких стрічках, як – Титанік, Залізна людина, Том Джонс, Острів, Зоряний шлях 6: Невідкрита країна, Распутін, Аватар, Мері Поппінс повертається тощо.