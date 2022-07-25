Английский актер Дэвид Уорнер умер. Мужчина скончался 24 июля в возрасте 80 лет.

Причина смерти — онкология. Стоит отметить, что последние 18 месяцев жизни Уорнер провел в доме престарелых Денвилл-холл, предназначенном для работников индустрии развлечений.

— В течение последних 18 месяцев он подходил к своему диагнозу с характерным изяществом и достоинством. Нам, его семье и друзьям будет его очень не хватать, и мы будем помнить его как добросердечного, щедрого и сострадательного человека, партнера и отца, чье наследие выдающейся работы затронуло жизни множества людей. Мы убиты горем, — говорится в заявлении его семьи.

Дэвид Уорнер начал актерскую карьеру в начале 1960-х годов. За более чем 55 лет он принял участие в более чем 200 фильмах, сериалах и анимационных лентах. Актер снимался в таких лентах, как — Титаник, Железный человек, Том Джонс, Остров, Звездный путь 6: Неоткрытая страна, Распутин, Аватар, Мэри Поппинс возвращается и многих других.