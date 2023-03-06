Стендап-комік Андрій Щегель перепросив за низку провокаційних заяв щодо України та війни. Андрій втік із країни до Туреччини під час війни, після чого продовжував поливати брудом українців.

Тепер комік вирішив попросити вибачення, записавши відповідне відео у Twitter.

Зараз дивляться

Своє звернення він почав зі слів “шановні брати й сестри українці”, хоча до цього назвав Україну “цирком із попаяними дебілами”.

– Настав час роз’яснити, що відбувається. Шкода, що багато ЗМІ зацікавлені в клікбейтах, які породжують непорозуміння. У жодному разі не вважаю, що вибір людини – це гинути на війні. Я мав на увазі, що українці свідомо обирають Україну і бажання за неї боротися. Але так трапляється, що гинуть найкращі діти країни, – почав свою думку Щегель.

Також комік порадив переглянути інтерв’ю зі Скрипіним повністю і зрозуміти, що його слова не передбачали неповагу.

– Останнє відео моєї емоційної та імпульсивної поведінки є абсолютно вирваним із контексту, і є моєю гнівною та безпорадною реакцією на нескінченні повідомлення мені, моїм друзям і близьким із погрозами розправи, які зводять мене з розуму, – зізнався гуморист.

Андрій Щегель також перепросив усіх, кому скандал завдав болю.

– Провокації – це робота коміка, але полювання на відьом вийшли за межі розумного. В України є вороги, і це точно не я, – закінчив свою думку артист.

Нагадаємо, що Андрій Щегель виїхав з України заради власного комфорту. Нещодавно він заявив, що чоловіки в лавах ЗСУ самі прийняли рішення “гинути”, залишаючись захищати державу.

Після цього коміка розкритикували в мережах, а на виїзд артиста відреагували в Мінкульті – у міністерстві заявили, що посилять відповідальність для чоловіків, які покинули країну в умовах воєнного часу.

Після цього комік жорстко відповів суспільству, заявивши, що готовий ніколи не повертатися в країну. На емоціях Щегель заявив, що в Україні – ї*ані щури, у яких немає шансів на цивілізоване життя.