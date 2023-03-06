Стендап-комик Андрей Щегель извинился за ряд провокационных заявлений касательно Украины и войны. Андрей сбежал из страны в Турцию во время войны, после чего продолжал поливать грязью украинцев.

Теперь комик решил извиниться, записав соответствующее видео в Twitter.

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Свое обращение он начал со слов “уважаемые братья и сестры украинцы”, хотя до этого назвал Украину “цирком с попаянными дебилами”.

— Пришло время разъяснить, что происходит. Жаль, что много СМИ заинтересованы в кликбейтах, которые порождают недоразумения. Ни в коем случае не считаю, что выбор человека — это гибнуть на войне. Я имел в виду, что украинцы осознанно выбирают Украину и желание за нее бороться. Но так случается, что гибнут лучшие дети страны, — начал свою мысль Щегель.

Также комик посоветовал пересмотреть интервью со Скрыпиным полностью и понять, что его слова не несли неуважение.

— Последнее видео моего эмоционального и импульсивного поведения является абсолютно вырваным из контекста, и является моей гневной и беспомощной реакцией на бесконечные сообщения мне, моим друзьям и близким с угрозами расправы, которые сводят меня с ума, — признался юморист.

Щегель также извинился перед всеми, кому скандал принес боль.

— Провокации — это работа комика, но охота на ведьм вышли за рамки разумного. В Украине есть враги, и это точно не я, — закончил свою мысль артист.

Напомним, что Андрей Щегель уехал из Украины ради собственного комфорта. Недавно он заявил, что мужчины в рядах ВСУ сами приняли решение “погибать”, оставаясь защищать государство.

После этого комика раскритиковали в сетях, и на выезд артиста отреагировали в Минкульте — в министерстве заявили, что усилят ответственность для мужчин, которые покинули страну в условиях военного времени.

После этого комик жестко ответил обществу, и заявил, что готов никогда не возвращаться в страну. На эмоциях Щегель заявил, что в Украине — е*аные крысы, у которых нет шансов на цивилизованную жизнь.