Полякова – Барбі, а Каменських – Братц: українські зірки як герої мультфільмів

TikTok-блогер Арун Маїні показав, як перетворити будь-яку людину на персонажа мультфільму.

Хлопець публікує різноманітний розважальний контент. Наприклад, як заморозити iPhone. Однак особливу увагу привернули ролики, де він перетворює себе, Ілона Маска і Халка на персонажів мультфільмів, як у Disney або Pixar.

Блогер не розкрив програму, в якій він обробляв знімки. Однак за функціоналом схоже, що йдеться про програму Voila.

Фактам ICTV стало цікаво, як виглядали б українські знаменитості в мультфільмах. Наприклад, акторка Анна Кошмал схожа більше на Ельзу з Холодного серця, а Ольга Полякова – Барбі. А ось Настя Каменських скидається на героїню мультфільму Братц.

Акторка Анна Кошмал

Ведучий Григорій Решетник

Співачка Настя Каменських

Співак та продюсер Дмитро Монатик

Хіп-хоп виконавиця Alyona alyona

Співачка Надя Дорофєєва

Артист Павло Зібров

Акторка Ксенія Мішина

Співачка Оля Полякова

Що відомо про програму Voila

Voila – це програма від компанії Wemagine.AI, яка на основі селфі генерує дво- та тривимірні малюнки з використанням штучного інтелекту. Програма працює на базі iOS та Android.

Якщо ви вирішите завантажити фото в програму, врахуйте, що вона не розпізнає кілька осіб і тварин. Далі потрібно обрати тип обробки фото: дво- чи тривимірний мультфільм, класичний стиль або карикатура. Далі ви можете експортувати готовий знімок. Врахуйте, що чим краща якість вашого фото, тим кращим буде і зображення мультфільму.

Додаток безкоштовний, проте має платну підписку, яка дозволяє прибрати зі знімка водні знаки, приховану рекламу, а також прискорити час обробки фото. Тижнева підписка коштує $3, місячна – $6, а річна – $30.