Полякова — Барби, а Каменских — Братц: украинские звезды как герои мультфильмов

TikTok-блогер Арун Маини показал, как превратить любого человека в персонажа мультфильма.

Парень публикует разный развлекательный контент. Например, как заморозить iPhone. Однако особое внимание привлекли ролики, где он превращается себя, Илона Маска и Халка в персонажей мультфильмов, как в Disney или Pixar.

Блогер не раскрыл приложение, в котором он обрабатывал снимки. Однако по функционалу похоже, что речь идет о приложении Voila.

Фактам ICTV стало интересно, как бы выглядели украинские знаменитости в мультфильмах. Например, актриса Анна Кошмал похожа больше на Эльзу из Холодного сердца, а Ольга Полякова — Барби. А вот Настя Каменских напоминает героиню мультфильма Братц.

Актриса Анна Кошмал

поляко

Ведущий Григорий Решетник

Певица Настя Каменских

Певец и продюсер Дмитрий Монатик

Хип-хоп исполнительница Alyona alyona

Певица Надя Дорофеева

Артист Павел Зибров

Актриса Ксения Мишина

Певица Оля Полякова

Что известно о приложении Voila

Voila — это приложение от компании Wemagine.AI, которое на основе селфи генерирует двух- и трехмерные рисунки с использованием искусственного интеллекта. Приложение работает на базе iOS и Android.

Если вы решите загрузить фото в приложение, то учтите, что оно не распознает несколько лиц и животных. Далее нужно выбрать тип обработки фото: двух- или трехмерный мультфильм, классический стиль или карикатура. Далее вы можете готовый снимок экспортировать. Учтите, что чем лучше качество вашего фото, тем лучше будет и мультяшное изображение.

Приложение бесплатное, однако у него есть и платная подписка, которая позволяет убрать со снимка водные знаки, скрытую рекламу, а также ускорить время обработки фото. Недельная подписка стоит $3, месячная — $6, а годовая — $30.