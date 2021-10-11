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Пол Маккартні назвав винуватця розпаду The Beatles

11 Жовтня 2021, 14:41 Каріна Зуєва
Пол Маккартні назвав винуватця розпаду The Beatles
Джерело: Depositphotos

Британський музикант і продюсер Пол Маккартні назвав справжню причину розпаду всесвітньо відомого рок-гурту The Beatles.

Артист зазначив, що довгий час його вважали винуватцем розпаду гурту, проте він сказав, що в цьому винен інший учасник музичного колективу, а саме – Джон Леннон.

– Не я спровокував розкол. Ні, ні, ні. Одного разу Джон увійшов до кімнати і сказав, що він йде із The Beatles. Це провокує розпад чи ні? Це був мій гурт, моя робота, моє життя, тому я хотів, щоб воно тривало, – сказав Пол.

Крім того, Маккартні сказав, що той період був найважчим в його житті. Також учасникам було сказано зберігати мовчання, поки не будуть укладені потрібні угоди.

– Протягом кількох місяців нам доводилося прикидатися. Це було дивно, тому що ми всі знали, що це кінець The Beatles. Але ми не могли просто піти, – зізнався Маккартні.

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The Beatles – британський рок-гурт із Ліверпуля, заснований в 1960 році. До складу музичного колективу входив Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр.

Дискографія гурту нараховує 13 студійних альбомів і 211 пісень. The Beatles припинили спільну роботу в 1970 році, кожен із учасників продовжив розвиватися сольно.

Джерело
Deadline
Теги
The Beatles , Пол Маккартні
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