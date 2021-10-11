Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles

Британский музыкант и продюсер Пол Маккартни назвал настоящую причину распада всемирно известной рок-группы The Beatles.

Артист отметил, что долгое время его считали виновником распада группы, однако он сказал, что в этом виноват другой участник музыкального коллектива, а именно — Джон Леннон.

— Не я спровоцировал раскол. Нет, нет, нет. Однажды Джон вошел в комнату и сказал, что он уходит из The Beatles. Это провоцирует распад или нет? Это была моя группа, моя работа, моя жизнь, поэтому я хотел, чтобы она продолжалась, — сказал Пол.

Кроме того, Маккартни сказал, что тот период был самым трудным в его жизни. Также участникам было сказано хранить молчание, пока не будут заключены нужные сделки.

— В течение нескольких месяцев нам приходилось притворяться. Это было странно, потому что мы все знали, что это конец The Beatles. Но мы не могли просто уйти, — признался Маккартни.

The Beatles — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году. В состав музыкального коллектива входил Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр.

Дискография группы насчитывает 13 студийных альбомов и 211 песен. The Beatles прекратили совместную работу в 1970 году, каждый из участников продолжил развиваться сольно.