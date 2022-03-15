Поки Україну бомблять окупанти з РФ, Maruv позує для російського глянцю

Поки російські окупанти продовжують бомбардувати українські міста, вбивати мирних жителів, зокрема породіль у Житомирі та Маріуполі. Нібито українська співачка Maruv позує для російського глянцевого журналу.

До речі, ще 24 лютого Анна Корсун (справжнє ім’я Maruv) залишила Україну.

Журнал HELLO! Росія опублікувала знімок Анни з її чоловіком Олександром Корсуном. До речі, Олександр за сумісництвом директор Maruv.

– Співачка Maruv готується вперше стати мамою. Про свої внутрішні та зовнішні трансформації вона розповіла в інтерв’ю HELLO! – йдеться у підписі до знімка.

І можна припустити, що інтерв’ю та фотосесія були зроблені заздалегідь, ще до війни з Росією. Але ж Maruv могла відкликати матеріал. Ще один варіант повідомити про це на своєму сайті або в Instagram. Мовляв, була справа ще до війни, зараз би нізащо не публікувалася б там. Але немає.

Єдине, що заслужили її шанувальники з України, яких вбивають російські окупанти, це короткий пост та чорна картинка. Варто зауважити, що там артистка заявила: концерти скасовані (зокрема в РФ), а винуватці війни в Україні – російські військові.

Також вона тоді написала, що зараз її найбільше непокоїть стан та безпека її малюка (Maruv вагітна). Шкода, що Анна тільки зараз подумала про малечу, а не тоді, коли намагалася монетизувати свою вагітність шляхом публікації у РосЗМІ.