Пока Украину бомбят оккупанты из РФ, Maruv позирует для российского глянца

Пока российские оккупанты продолжают бомбить украинские города, убивать мирных жителей, в том числе рожениц в Житомире и Мариуполе. Якобы украинская певица Maruv позирует для российского глянцевого журнала.

Кстати, еще 24 февраля Анна Корсун (настоящее имя Maruv) покинула Украину.

Журнал HELLO! Russia опубликовал снимок Анны с ее супругом Александров Корсуном. Кстати, Александр по совместительству и директор Maruv.

— Певица Maruv готовится впервые стать мамой. О своих внутренних и внешних трансформациях она рассказала в интервью HELLO! — говориться в подписи к снимку.

И можно предположить, что интервью и фотосессия были сделаны заранее, еще до войны с Россией. Но ведь Maruv могла отозвать материал. Еще один вариант — сообщить об этом на своей сайте или в Instagram. Мол, было дело еще до войны, сейчас бы ни за что бы не публиковала там. Но нет.

Единственное, что заслужили ее поклонники из Украины, которых убивают российские оккупанты, это короткий пост и черная картинка. Правда стоит отметить, так это то, что артистка заявила: концерты отменены (в частности в РФ), а виновники войны в Украине — российские военные.

Также она тогда написала, что сейчас ее больше всего беспокоит состояние и безопасность ее малыша (Maruv беременна). Жаль, что Анна только сейчас подумала о малютке, а не тогда, когда пыталась монетизировать свою беременность путем публикации в росСМИ.