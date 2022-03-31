Грабіжник у масці увірвався до будинку родини Девіда Бекхема, де відпочили футболіст та його сім’я.

Злодій пробрався у спальню на другому поверсі особняка в західному Лондоні вартістю $52 млн і обшукав його з метою знайти гроші та коштовності. У цей час Девід, його дружина Вікторія та 10-річна дочка Гарпер відпочивали внизу, нічого не підозрюючи.

Відомо, що грабіжник втік із цінностями на тисячі доларів.

Крадіжку 28 лютого не виявили доти, доки 17-річний Круз Бекхем не повернувся додому після нічної прогулянки — він побачив перевернуту спальню та розбите вікно.

Відомо, що крадій встиг обшукати лише одну спальню перед втечею з місця злочину.

Зловмисник переліз через ворота у передній частині будинку, пробрався вгору терасою, а потім проникнув усередину через вікно спальні. Повідомляється, що поліція вивчає інформацію із камер відеоспостереження.

Серед викраденого — дорогий дизайнерський одяг, аксесуари та електроніка. Відомо, що сусідній будинок також пограбували – три крадіжки лише на одній вулиці пов’язані між собою.