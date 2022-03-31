Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Персони

Пока семья была дома: особняк Дэвида Бекхэма обокрали

31 марта 2022, 12:19
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Бекхем
Источник: Depositphotos

Грабитель в маске ворвался в дом семьи Дэвида Бекхэма, где отдыхали футболист и его семья.

Вор пробрался в спальню на втором этаже особняка в западном Лондоне стоимостью $52 млн и обыскал его с целью заполучить деньги и драгоценности. В это время Дэвид, его жена Виктория и 10-летняя дочь Харпер отдыхали внизу, ничего не подозревая.

Известно, что грабитель скрылся с ценностями на тысячи долларов.

Взлом 28 февраля не был обнаружен до тех пор, пока 17-летний Круз Бэкхем не вернулся домой после ночной прогулки — он наткнулся на перевернутую спальню и разбитое окно.

Известно, что вор успел обыскать только одну спальню перед побегом с места преступления.

Злоумышленник перелез через ворота в передней части дома, пробрался наверх по терассе, а затем проник внутрь через окно спальни. Сообщается, что полиция изучает информацию с камер видеонаблюдения.

Среди похищенного — дорогая дизайнерская одежда, аксессуары и электроника. Известно, что соседний дом также ограбили — три кражи только на одной улице связаны между собой.

Читайте также:
Пока семья была дома: особняк Дэвида Бекхэма обокралиПодвал сгорел дотла! Маша Фокина рассказала, что оккупанты лишили ее семью дома

Источник
Daily Mail
Теги
Вікторія Бекхем , Дэвид Бекхэм
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь