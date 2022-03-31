Грабитель в маске ворвался в дом семьи Дэвида Бекхэма, где отдыхали футболист и его семья.

Вор пробрался в спальню на втором этаже особняка в западном Лондоне стоимостью $52 млн и обыскал его с целью заполучить деньги и драгоценности. В это время Дэвид, его жена Виктория и 10-летняя дочь Харпер отдыхали внизу, ничего не подозревая.

Известно, что грабитель скрылся с ценностями на тысячи долларов.

Взлом 28 февраля не был обнаружен до тех пор, пока 17-летний Круз Бэкхем не вернулся домой после ночной прогулки — он наткнулся на перевернутую спальню и разбитое окно.

Известно, что вор успел обыскать только одну спальню перед побегом с места преступления.

Злоумышленник перелез через ворота в передней части дома, пробрался наверх по терассе, а затем проник внутрь через окно спальни. Сообщается, что полиция изучает информацию с камер видеонаблюдения.

Среди похищенного — дорогая дизайнерская одежда, аксессуары и электроника. Известно, что соседний дом также ограбили — три кражи только на одной улице связаны между собой.