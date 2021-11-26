Фронтмен українського рок-гурту O.Torvald Женя Галич зізнався, що займався сексом під час прямого ефіру на радіо.

Спогадами про бурхливу молодість співак поділився під час зйомок 11 сезону розважального шоу Хто зверху на Новому каналі.

— Колись я працював на радіостанції, навіть не на одній, і не в одному місті. І ось якось у Полтаві (рідне місто музиканта, — прим. ред.) у нас був керівник, а в нього – донька. Так сталося, що ми почали зустрічатися. Коли в мене були нічні зміни, вона теж приходила на радіостанцію. Під час таких візитів у мене траплявся секс, і я паралельно говорив у мікрофон у прямому ефірі, – розповів Женя Галич.

Інтимна історія Жені принесла бал команді дівчат у конкурсі Правда чи брехня. Суперниця музиканта Соня Плакидюк не сумнівалася в зухвалості рокера та вгадала, що історія правдива.

Дивіться 11 сезон розважального шоу Хто зверху? щочетверга о 19.00 на Новому каналі.

Варто зазначити, що зараз Женя Галич – примірний сім’янин. У 2009 році він одружився на Валерії Галич. Через чотири роки після весілля у них народилася перша донечка – Єва. А у 2017 році у подружжя народився син.

Женя Галич створив рок-гурт O.Torvald у 2005 році. Колектив брав участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2017 з піснею Time. У фіналі O.Torvald посіли 24 місце серед 26 учасників.