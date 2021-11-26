Фронтмен украинской рок-группы O.Torvald Женя Галич признался, что занимался сексом во время прямого эфира на радио.

Воспоминаниями о бурной молодости певец поделился во время съемок 11 сезона развлекательного шоу Хто зверху на Новом канале.

— Когда-то я работал на радиостанции, даже не на одной и не в одном городе. И вот однажды в Полтаве (родной город музыканта, — прим. ред.) у нас был руководитель, а у него – дочь. Так получилось, что мы начали встречаться. Когда у меня были ночные смены, она тоже приходила на радиостанцию. Во время таких визитов у меня случался секс, и я параллельно говорил в микрофон в прямом эфире, — рассказал Женя Галич.

Интимная история Жени принесла бал команде девушек в конкурсе Правда чи брехня. Соперница музыканта Соня Плакидюк не сомневалась в дерзости рокера и угадала, что история правдивая.

Смотрите 11 сезон развлекательного шоу Хто зверху каждый четверг в 19.00 на Новом канале.

Стоит отметить, что сейчас Женя Галич – примерный семьянин. В 2009 году он женился на Валерии Галиче. Через четыре года после свадьбы у них родилась первая дочь – Ева. А в 2017 году у супругов родился сын.

Женя Галич создал рок-группу O.Torvald в 2005 году. Коллектив принимал участие в международном песенном конкурсе Евровидения 2017 с песней Time. В финале O.Torvald заняли 24 место среди 26 участников.