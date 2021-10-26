Український дизайнер Андре Тан відзначає свій день народження. Сьогодні, 26 жовтня, кутюр’є виповнилося 39 років. На честь цього він вирішив поділитися знаковими подіями зі свого життя.

Перше, що Андре Тан виокремив – народження доньки Соні. Чоловік зізнався, що його життя повернулося на 180 градусів. Він побажав кожному пройти через це та відчути ті безцінні емоції й енергію.

Згадав дизайнер і свій перший показ. Тоді йому не було ще 12 років, а за годину до показу колекції не були відшиті всі екземпляри. Також виокремив він і ніч у Парижі – перший показ колекції Atelier-Andre Tan на Паризькому тижні моди у 2020 році.

Знакова подія у житті Андре Тана – приїзд Періс Гілтон. Дизайнер зізнався, що перші півтори доби після приїзду американської зірки був практично неживим.

– Періс не подобалося все – візажист, перукар. Ми не могли знайти їй туфлі 42 розміру. А сукню я створив за одну ніч…, – згадує кутюр’є.

Згадав чоловік і зустріч із Аллою Пугачовою, розмова з якою одразу не задалася. У 1997 році дизайнер хотів показати артистці ескізи нарядів, створених спеціально для неї.

– Коли я зайшов до неї, сказав: Доброго дня, Алло. Вона повільно обернулася і сказала: Для вашого віку, юначе, я – Алла Борисівна… Вона порадила поліпшити мені навички ескізування, – поділився Андре Тан.

Відзначив він і прем’єру свого фільму, в якому розповів, як із продавця риби перетворився на визнаного фешн-гуру та телезірку. А також згадав про весілля з Аліною, з якою розлучився в 2021 році.