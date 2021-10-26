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Показ в 12 лет и платье для Пэрис Хилтон за ночь: знаковые события из жизни Андре Тана

26 октября 2021, 11:49 Каріна Зуєва
Показ в 12 лет и платье для Пэрис Хилтон за ночь: знаковые события из жизни Андре Тана
Источник: Андре Тан

Украинский дизайнер Андре Тан празднует свой день рождения. Сегодня, 26 октября, кутюрье исполнилось 39 лет. В честь этого он решил поделиться знаковыми событиями из своей жизни.

Первое, что Андре Тан выделил — рождение дочери Сони. Мужчина признался, что тогда его жизнь повернулась на 180 градусов. Он пожелал каждому пройти через это и ощутить те бесценные эмоции и энергию.

Вспомнил дизайнер и свой первый показ. Тогда ему не было еще 12 лет, а за час до показа коллекции не были отшиты все экземпляры. Также выделил он и ночь в Париже — первый показ коллекции Atelier-Andre Tan на Парижской неделt моды 2020.

Знаковое событие в жизни Андре Тана — приезд Пэрис Хилтон. Дизайнер признался, что первые полутора суток после приезда американской звезды был практически неживой.

— Пэрис не нравилось все — визажист, парикмахер. Мы не могли найти ей туфли 42 размера. А платье я создал за одну ночь…, — вспоминает кутюрье.

Вспомнил мужчина и встречу с Аллой Пугачевой, разговор с которой сразу не задался. В 1997 году дизайнер хотел показать артистке эскизы нарядов, созданных специально для нее.

— Когда я зашел к ней, сказал: Здравствуйте, Алла. Она медленно повернулась и сказала: Для вашего возраста, молодой человек, я – Алла Борисовна… Она посоветовала поднять мне навыки эскизирования, — поделился Андре Тан.

Выделил он и премьеру своего фильма, в котором рассказал, как из продавца рыбы превратился в признанного фэшн-гуру и телезвезду. А также вспомнил о свадьбе с Алиной, с которой развелся в 2021 году.

— Прекрасная Алина на белом Мальдивском песке навсегда останется в моей памяти. Она была моим компасом и другом все эти 10 лет. Я благодарен ей за дочь и за каждый момент, проведенный вместе, — сказал Андре Тан.

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