Украинский дизайнер Андре Тан празднует свой день рождения. Сегодня, 26 октября, кутюрье исполнилось 39 лет. В честь этого он решил поделиться знаковыми событиями из своей жизни.

Первое, что Андре Тан выделил — рождение дочери Сони. Мужчина признался, что тогда его жизнь повернулась на 180 градусов. Он пожелал каждому пройти через это и ощутить те бесценные эмоции и энергию.

Вспомнил дизайнер и свой первый показ. Тогда ему не было еще 12 лет, а за час до показа коллекции не были отшиты все экземпляры. Также выделил он и ночь в Париже — первый показ коллекции Atelier-Andre Tan на Парижской неделt моды 2020.

Знаковое событие в жизни Андре Тана — приезд Пэрис Хилтон. Дизайнер признался, что первые полутора суток после приезда американской звезды был практически неживой.

— Пэрис не нравилось все — визажист, парикмахер. Мы не могли найти ей туфли 42 размера. А платье я создал за одну ночь…, — вспоминает кутюрье.

Вспомнил мужчина и встречу с Аллой Пугачевой, разговор с которой сразу не задался. В 1997 году дизайнер хотел показать артистке эскизы нарядов, созданных специально для нее.

— Когда я зашел к ней, сказал: Здравствуйте, Алла. Она медленно повернулась и сказала: Для вашего возраста, молодой человек, я – Алла Борисовна… Она посоветовала поднять мне навыки эскизирования, — поделился Андре Тан.

Выделил он и премьеру своего фильма, в котором рассказал, как из продавца рыбы превратился в признанного фэшн-гуру и телезвезду. А также вспомнил о свадьбе с Алиной, с которой развелся в 2021 году.