Компанія Warner Brothers опублікувала новий трейлер спецвипуску Повернення до Гоґвортсу, присвяченого 20-річчю Гаррі Поттера. У новій картині з’являться майже всі герої з оригінальної серії картин — Деніел Редкліфф, Руперт Ґрінт, Емма Вотсон та багато інших.

У листопаді 2001 року в кінотеатрах показали першу частину культової серії – Гаррі Поттер та філософський камінь. Повернення до Гоґвортсу покажуть світові вже 1 січня 2022 року.

У спецвипуску розкажуть історію створення першого фільму про хлопчика-чарівника. Зірки фільмів та режисер Кріс Коламбус поділяться історіями зі знімання, які відбувалися 20 років тому.

На такий крок компанія Warner Bros. надихнуло успішне продовження серіалу Друзі, які також зібралися разом через багато років, щоб розповісти глядачам трохи більше про проект.

Про можливе повернення до ролі Гаррі Поттера Деніел Редкліфф натякав ще торік, заявивши, що “невдовзі фанати зможуть поринути у ностальгію”.

Нагадаємо, що серія з 10 фільмів про чарівника Гаррі Поттера заснована на книгах англійської письменниці Джоан Роулінг.

Відомо, що 20 років із моменту знімання першого фільму пройшли легко далеко не для всіх. Наприклад, наприкінці вересня актор Том Фелтон, найвідоміший за роль Драко Малфоя в картинах про Гаррі Поттера, знепритомнів під час турніру в гольф.