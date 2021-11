Британская писательница и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг призналась, что ей угрожают убийством ЛГБТ-активисты.

Они сфотографировались перед ее домом и специально обнародовали фото в сети. После этого Роулинг обратилась в полицию и поблагодарила фанатов, которые вовремя заметили провокацию.

Писательница предположила, что таким образом активисты хотят запугать ее, а также вынудить перестать защищать права биологических женщин.

I’ve now received so many death threats I could paper the house with them, and I haven’t stopped speaking out. Perhaps – and I’m just throwing this out there – the best way to prove your movement isn’t a threat to women, is to stop stalking, harassing and threatening us. 8/X

— J.K. Rowling (@jk_rowling) November 22, 2021