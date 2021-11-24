Британская писательница и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг призналась, что ей угрожают убийством ЛГБТ-активисты.

Они сфотографировались перед ее домом и специально обнародовали фото в сети. После этого Роулинг обратилась в полицию и поблагодарила фанатов, которые вовремя заметили провокацию.

Писательница предположила, что таким образом активисты хотят запугать ее, а также вынудить перестать защищать права биологических женщин.

– Я уже получила столько угроз расправы, что могла бы оклеить ими весь дом, но я все равно не перестала высказываться на эту тему. Возможно, лучший способ доказать, что ваше движение не угрожает женщинам, — это прекратить запугивать, угрожать и преследовать нас, — написала Роулинг.

I’ve now received so many death threats I could paper the house with them, and I haven’t stopped speaking out. Perhaps – and I’m just throwing this out there – the best way to prove your movement isn’t a threat to women, is to stop stalking, harassing and threatening us. 8/X — J.K. Rowling (@jk_rowling) November 22, 2021

Напомним, писательница разозлила ЛГБТ-сообщество после того, как заявила о своем пренебрежении в адрес трансгендеров и их поклонников.

В 2020 году Роулинг раскритиковала статью из-за использования вместо слова “женщина” термина — “люди, у которых менструация”. С тех пор писательницу обвинили в трансфобии, а в сети началось движение против Роулинг.

Актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, осудил такие высказывания и публично извинился за ее слова о трансгенгендерах.

Поэтому Джоан не позвали на съемки спецэпизода Гарри Поттера, посвященного 20-летию франшизы. Премьера картины Возвращение в Хогвартс состоится 1 января 2022 года, однако Роулинг появится в шоу только на архивных кадрах.