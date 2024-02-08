Принц Вільям вперше висловився після того, як у короля Чарльза III діагностували рак. Він зазначив, що вдячний за підтримку, яку отримала його родина на тлі всіх новин, повʼязаних зі здоровʼям королівських осіб.

Нагадаємо, що принцеса Уельська Кейт Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині. Проте вона вже потроху повертається до робочого режиму, не порушуючи постільний, планує зустрічі та спілкується зі своєю командою.

Принц Вільям подякував усім за підтримку

Старший син Чарльза III хоч і збирався відійти від виконання королівських обовʼязків, щоби доглядати за дружиною, відвідав гала-вечір, організований Лондонською благодійною організацією Повітряна швидка допомога. До заходу, до речі, долучився голлівудський актор Том Круз.

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Принц Вільям подякував усім “за теплі слова підтримки” для Кейт Міддлтон та короля Чарльза. Також він з гумором пояснив свою присутність на гала-вечорі.

– Останні кілька тижнів видалися доволі медичними, тому я подумав, що прийду на захід “швидкої допомоги”, щоби відволіктися від усього цього, – пожартував принц Уельський.

Повідомлення про рак у короля Чарльза ІІІ

5 лютого Букінгемський палац публічно оголосив про хворобу Чарльза, яку виявили після операції зі збільшення простати.

Молодший син монарха – принц Гаррі – терміново прибув до Лондона, щоби побачитися з батьком. Герцог Сассекський пробув у Великій Британії 25 годин і вже повернувся до Каліфорнії, де на нього чекала родина – дружина Меган Маркл і двоє дітей.