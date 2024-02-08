Принц Уильям впервые высказался после того, как у короля Чарльза III диагностировали рак. Он отметил, что благодарен за поддержку, которую получила его семья на фоне всех новостей, связанных со здоровьем королевских особ.

Напомним, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Однако она уже понемногу возвращается к рабочему режиму, не нарушая постельный, планирует встречи и общается со своей командой.

Принц Уильям поблагодарил всех за поддержку

Старший сын Чарльза III хоть и собирался отойти от выполнения королевских обязанностей, чтобы ухаживать за женой, посетил гала-вечер, организованный Лондонской благотворительной организацией Воздушная скорая помощь. К слову, к мероприятию присоединился и голливудский актер Том Круз.

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Принц Уильям поблагодарил всех “за теплые слова поддержки” для Кейт Миддлтон и короля Чарльза. Также он с юмором объяснил свое присутствие на гала-вечере.

— Последние несколько недель выдались довольно медицинскими, поэтому я подумал, что приду на мероприятие “скорой помощи”, чтобы отвлечься от всего этого, — пошутил принц Уэльский.

Сообщение о раке у короля Чарльза III

5 февраля Букингемский дворец публично объявил о болезни Чарльза, которую обнаружили после операции по увеличению простаты.

Младший сын монарха — принц Гарри — срочно прибыл в Лондон, чтобы увидеться с отцом. Герцог Сассекский пробыл в Великобритании 25 часов и уже вернулся в Калифорнию, где его ждала семья — жена Меган Маркл и двое детей.