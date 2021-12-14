Подруга Марини Хлєбнікової розповіла про стан здоров’я співачки після переводу з реанімації у звичайну палату.

Ніна Брусяніна зізналася, що зірка відновлюється, проте досі почувається слабкою. Говорити про одужання поки зарано, оскільки Марина отримала сильні опіки тіла та обличчя.

– Вона розмовляє, але говорить важко. Марина відновлюється, але досі ще хвора та слабка, – розповіла Ніна.

Інша подруга Марини, екс-солістка гурту Міраж Наталія Гулькіна, спростувала версію, що причиною пожежі у квартирі Хлєбнікової стала цигарка. За її словами, займання відбулося через коротке замикання.

– Вона відновлюється потихеньку і не здається. Зараз уже зрозуміло, що то була не цигарка. Займання сталося через коротке замикання. А про алкоголь навіть не йшлося, – сказала Наталія.

Нещодавно Марину Хлєбнікову перевели із реанімації у палату опікового відділення. Виконавиця перебуває під пильним наглядом лікарів, у майбутньому їй доведеться перенести пластику обличчя.

Нагадаємо, що Марину Хлєбнікову госпіталізували після пожежі у власній квартирі, яка сталася пізно ввечері 18 листопада. Тіло жінки сильно постраждало, протягом трьох тижнів вона перебувала у медикаментозній комі і була підключена до апарату ШВЛ.

В артистки сильно обгоріло обличчя, волосся, кисті рук, сильні опіки грудей, живота та стегон. Лікарі впізнали її лише після спілкування з рідними. Також у крові Марини на момент пожежі знайшли алкоголь – 0,82 проміле (два-три келихи вина).