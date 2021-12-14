Подруга Марины Хлебниковой рассказала о состоянии здоровья певицы после перевода из реанимации в обычную палату.

Нина Брусянина призналась, что звезда восстанавливается, однако до сих пор чувствует себя слабой. Говорить о выздоровлении пока рано, поскольку Марина получила сильные ожоги тела и лица.

– Она разговаривает, но говорит с трудом. Марина восстанавливается, но еще больна и слаба, — рассказала Нина.

Другая подруга Марины, экс-солистка группы Мираж Наталья Гулькина, опровергла версию, что причиной пожара в квартире Хлебниковой стала сигарета. По ее словам, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

– Она восстанавливается потихоньку и не сдается. Сейчас уже понятно, что это была не сигарета. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. А об алкоголе даже речь не шла, — сказала Наталья.

Недавно Марина Хлебникова была переведена из реанимации в палату ожогового отделения. Исполнительница находится под пристальным наблюдением врачей, в будущем ей придется перенести пластику лица.

Напомним, что Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в собственной квартире, который произошел поздно вечером 18 ноября. Тело женщины сильно пострадало, на протяжении трех недель она находилась в медикаментозной коме и была подключена к аппарату ИВЛ.

У артистки сильно обгорело лицо, волосы, кисти рук, сильные ожоги груди, живота и бедер. Врачи узнали ее только после общения с родными. Также в крови Марины на момент пожара нашли алкоголь – 0,82 промилле (два-три бокала вина).