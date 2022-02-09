Блогер Волошин потрапив у ДТП у центрі Києва

Наречений української співачки та актриси Анни Трінчер блогер Олександр Волошин потрапив у ДТП у центрі Києва.

Напередодні пара повернулася з відпустки, яку вони повели у Єгипті.

Аварія сталася на перехресті однієї із центральних вулиць столиці. Кадри ДТП Волошин опублікував у себе на сторінці в Instagram.

– Нормально прилетів із Єгипту, – написав він під відео.

Мабуть, потерпілих в аварії немає, оскільки автомобілі зазнали незначних пошкоджень. Хоча невідомо, як вплинуло зіткнення на самого Александра, адже він досі пересувається на милицях. Раніше Волошин переніс операцію на нозі через травму, яку отримав, ще займаючись футболом.

Про причину аварії, а також про те, хто став винуватцем, не повідомляється. Волошин обіцяє про це розповісти пізніше.