Співачка Софія Ротару відреагувала на черговий масштабний ракетний обстріл України РФ 5 грудня.

В Instagram-stories артистка оприлюднила графіку, де подякувала протиповітряній обороні нашої країни.

– Наша безмежна ППОодяка, – написано на картинці.

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Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни Софія Ротару не дає офіційних коментарів із цього приводу. Артистка взяла за звичку коментувати усе картинками.

Так, після ракетного обстрілу 23 листопада Ротару показала колаж із фото, на якому відображені наслідки прильоту по Києву.

Примітно, що винних у цій кровопролитній війні прямим текстом співачка не називає. Попри це вона говорила, що перебуває у Києві.