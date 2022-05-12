Під час другого півфіналу Євробачення 2022 ведучі шоу Лаурі Паузіні та Mika заспівали попурі зі всесвітньо відомих хітів.

Лаура та Mika виступили вже після конкурсної програми під час голосування за учасників. Так би мовити, показали як слід.

Почали вони свій виступ із пісні Стінга Fragile, яка давно стала однією з його візитних карток. Пісня була присвячена Бену Ліндеру – американському інженеру-будівельнику, який був убитий у 1987 році, під час роботи над гідроенергетичним проектом у Нікарагуа. Бен був убитий нікарагуанським контрасом – військово-політичний рух минулого сторіччя.

Потім ведучі заспівали трек Patti Smith – People Have the Power.

Лаурі Паузіні – відома італійська співачка, лауреат безлічі премій, зокрема Ґреммі.

Mika – британський співак та автор-виконавець американо-ліванського походження. Українці його найбільше знають за синглом Relax, Take It Easy.