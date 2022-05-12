Представник Сан Маріно на Євробаченні 2022 Акілле Лауро під час виступу у другому півфіналі поцілував гітариста.

Якщо дивитися на виступ представника Сан Маріно, то складається відчуття, що він просто косплеїть Вєрку Сердючку і Måneskin. Артист з’явився в напівпрозорому комбінезоні та ковбойському капелюсі. Під час виступу він і гітариста розцілувати встиг, і на бику покататися. Шкода, що тільки не встиг чисто заспівати.

Євробачення 2022

10 травня відгримів перший півфінал Євробачення 2022, що проходить в італійському місті Турин. За його підсумками 10 учасників пройшли у фінал конкурсу, зокрема, український колектив Kalush Orchestra.

Також у фінал автоматично потрапили учасники країн-засновниць. Йдеться про представників Британії, Франції, Німеччини та Іспанії. Учасники Євробачення від Італії теж потрапляють одразу до фіналу, оскільки їхня країна приймає конкурс.