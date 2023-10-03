Співачка Дженніфер Лопес відверто ділиться спогадами про свій стан після народження двійні. Зірка згадала про що думала та як невпевнено почувала себе у власному тілі одразу після пологів.

– Останнім часом я багато рефлексую, переглядаю минулі версії себе, щоб повністю прийняти себе теперішню, – зізналася Лопес.

Про це вона розповіла під час церемонії Daytime Beauty Awards, де вручила нагороду своїй особистій тренерці Трейсі Андерсон За видатні досягнення у фітнесі. Просто на сцені Дженніфер Лопес поділилася історією про те, як Андерсон допомогла їй прийняти себе та зробити акцент на здоровому тілі після народження дітей.

– Я зателефонувала їй в той час, коли відчувала себе невпевнено і не знала, чи зможу я коли-небудь стати такою, якою була раніше – як більшість молодих мам після пологів, – зізналася знаменитість перед численною аудиторією.

Дженніфер Лопес також підкреслила важливість підтримки та розуміння у її житті, особливо в періоди невпевненості. Двійнята Макс та Емма зʼявилися у зірки у шлюбі зі співаком Марком Ентоні. Пара розлучилася у 2014 році. Минулого літа співачка воззʼєдналася з актором Беном Аффлеком, з яким ледь не побралася ще на початку 2000-х.