Певица Дженнифер Лопес откровенно делится воспоминаниями о своем состоянии после рождения двойни. Звезда вспомнила о чем думала и как неуверенно чувствовала себя в собственном теле сразу после родов.

— В последнее время я много рефлексирую, просматриваю прошлые версии себя, чтобы полностью принять себя настоящую, — призналась Лопес.

Об этом она рассказала во время церемонии Daytime Beauty Awards, где вручила награду своему личному тренеру Трейси Андерсон За выдающиеся достижения в фитнесе. Прямо на сцене Дженнифер Лопес поделилась историей о том, как Андерсон помогла ей принять себя и сделать акцент на здоровом теле после рождения детей.

— Я позвонила ей в то время, когда чувствовала себя неуверенно и не знала, смогу ли я когда-нибудь стать такой, какой была раньше — как большинство молодых мам после родов, — призналась знаменитость перед многочисленной аудиторией.

Дженнифер Лопес также подчеркнула важность поддержки и понимания в ее жизни, особенно в периоды неуверенности. Двойняшки Макс и Эмма появились у звезды в браке с певцом Марком Энтони. Пара развелась в 2014 году. Прошлым летом певица воссоединилась с актером Беном Аффлеком, с которым едва не обручилась еще в начале 2000-х.