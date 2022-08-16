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Персони

Почав лікування: Езра Міллер визнав проблеми із психічним здоров’ям

16 Серпня 2022, 11:28
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Эзра Миллер
Джерело: Getty Images

Американський актор Езра Міллер прокоментував свої скандальні витівки. Зірка Флеша публічно вибачився, заявивши про проблеми з психічним здоров’ям.

Езра зізнався, що розпочав лікування, пояснивши свої вчинки пережитою кризою.

– Нещодавно я пережив сильну кризу, і тепер розумію, що страждаю від складних проблем із психічним здоров’ям. Я почав безперервне лікування. Хочу попросити пробачення в усіх, кого стривожив і засмутив своєю колишньою поведінкою. Я маю намір провести необхідну роботу, щоб повернутися до здорового, безпечного та продуктивного життя, – зазначив Міллер.

Варто зазначити, що останнім часом поведінка Езри справді була дивною. Ще з 2020 року він потрапляє у низку незрозумілих ситуацій, які неодноразово ставали предметом судових розглядів.

Зараз дивляться

Нещодавно Езру Міллера звинуватили у викраденні жінки з дітьми. Поліція припускає, що він може приховувати 25-річну матір та її троє неповнолітніх дітей на своєму ранчо.

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Джерело
Variety
Теги
Актор психічні розлади
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