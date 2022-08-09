Актору та зірці Флеша Езрі Міллеру висунули звинувачення у крадіжці зі зломом. Чоловіка звинувачують у викраденні кількох пляшок алкоголю з дому, в якому на той момент не було господарів.

Порушення закону було зафіксовано за допомогою камер відеоспостереження. Озвучуватимуть звинувачення Езру у Верховному суді Вермонту 26 вересня.

Останні пів року Міллер постійно створює навколо себе скандали. У червні він дав притулок на ранчо у Вірджинії 25-річній дівчині з трьома її дітьми. У актора є незаконна ферма з вирощування канабісу, а також кілька одиниць вогнепальної зброї. Тоді інсайдери заявили, що однорічну дитину на ранчо було знайдено з патроном у роті.

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Ще навесні його двічі заарештовували на Гаваях: один раз за хуліганство та домагання, а другий – за напад. Міллер має кілька звинувачень у насильстві з боку різних жінок по всьому світу, включно з душінням та переслідуванням.

У квітні Езра кинув у дівчину стільцем, влучивши їй у чоло. І хоча потерпіла відмовилася від госпіталізації, з цього приводу велося розслідування.

Навіть на тлі витівок головного героя кількох великих супергеройських картин Warner Bros. не поспішає відмовлятися від продовження картини Флеш. І хоча останніми роками в індустрії кіно можна спостерігати ускладнення, новий фільм має вийти у кінотеатрах 23 червня 2023 року.