Начал лечение: Эзра Миллер признал проблемы с психическим здоровьем

Американский актер Эзра Миллер прокомментировал свои скандальные выходки. Звезда Флеша принес публичные извинения, заявив о проблемах с психическим здоровьем.

Эзра признался, что начал лечение, объяснив свои поступки пережитым кризисом.

— Недавно я пережил сильный кризис, и теперь понимаю, что страдаю от сложных проблем с психическим здоровьем. Я начал непрерывное лечение. Хочу извиниться перед всеми, кого встревожил и расстроил своим прошлым поведением. Я намерен проделать необходимую работу, чтобы вернуться к здоровому, безопасному и продуктивному этапу жизни, — отметил Миллер.

Стоит отметить, что в последнее время поведение Эзры действительно было странным. Еще с 2020 года он попадает в ряд непонятных ситуаций, которые неоднократно становились предметом судебных разбирательств.

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Недавно Эзру Миллера обвинили в похищении женщины с детьми. Полиция предполагает, что он может скрывать 25-летнюю мать и ее троих несовершеннолетних детей на своем ранчо.