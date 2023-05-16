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Списалися – з’їхалися: Володимир Остапчук згадав знайомство з молодою коханою

16 Травня 2023, 10:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Володимир Остапчук
Джерело: Володимир Остапчук

Телеведучий Володимир Остапчук розповів, як познайомився зі своєю коханою Катериною Полтавською, яка молодша за нього на 16 років.

В історії пари все доволі просто. Остапчук написав Полтавській в Instagram і вони одразу зустрілися.

– На другій зустрічі з’їхалися – потім уже познайомилися, – поділився Володимир, залишивши емодзі, що сміється.

Владимир Остапчук

Також він розповів, які риси характеру йому найбільше подобаються в Катерині. Каже, вона щира, відповідальна, віддана, сімейна.

– Тактильність – якби могла, то обіймалася б 24 на 7. Якась така легкість у ставленні до проблем, уміння підтримати. Спокій – іноді кажу, що вона хвилеріз моїх емоцій. Ще хотів би собі таке почуття гумору, як у Каті, – поділився Остапчук.

Владимир Остапчук

Тривалий час закохані приховували одне одного, проте згодом розсекретили стосунки.

Крім того, вони навіть спровокували чутки про одруження, оприлюднивши фото з документ-сервісу Готово, де можна оформити шлюб за добу.

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Володимир Остапчук
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