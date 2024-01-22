Реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про боротьбу із зайвою вагою. Зірка зізналася, що наразі зосереджена на підготовці до фіналу Нацвідбору на Євробачення 2024, проте знаходить час, щоб працювати з психотерапевтами щодо розладу вживання їжі (РХП).

Alyona Alyona про боротьбу із зайвою вагою

В Instagram-stories Alyona Alyona вирішила поспілкуватися з шанувальниками. Так, хтось із підписників запитав, як просувається схуднення артистки. Своєю чергою реп-виконавиця зазначила, що не заявляла про те, що планує щось скинути, вона просто підтримує ту вагу, що є, і тримає організм у тонусі.

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– Іноді 5 кілограмів або до 10 кілограмів можуть піти. Іноді вага стоїть на місці. Але моє основне завдання – не набрати. Я витрачаю ресурс на те, що зараз потрібніше. Для мене Євробачення наразі у пріоритеті, тому я свій час витрачаю не на тренування, а на збори, – сказала Alyona Alyona.

Також знаменитість зізналася, що почала займатися з психотерапевтами і з одним із них працює саме над розладами харчової поведінки. Інсайдами виконавиця пообіцяла поділитися згодом, коли в неї буде більше вільного часу.

– Розповім про свої стосунки з їжею, звідки воно в мене взялося, з якого віку, над чим я найбільше працюю, у чому моя найбільша помилка в харчуванні тощо. Це дуже цікаво, просто наразі у мене немає часу цим усім займатися, – додала Alyona Alyona.