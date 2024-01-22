Рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о борьбе с лишним весом. Звезда призналась, что сейчас сосредоточена на подготовке к финалу Нацотбора на Евровидение 2024, однако находит время, чтобы работать с психотерапевтами по поводу расстройства приема пищи (РПП).

Alyona Alyona о борьбе с лишним весом

В Instagram-stories Alyona Alyona решила пообщаться с поклонниками. Так, кто-то из подписчиков спросил, как продвигается похудение артистки. В свою очередь рэп-исполнительница отметила, что не заявляла о том, что планирует что-то скинуть, она просто поддерживает тот вес, что есть и держит организм в тонусе.

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— Иногда пять килограммов или до 10 килограммов могут уйти. Иногда вес стоит на месте. Но моя основная задача — не набрать. Я трачу ресурс на то, что сейчас нужнее. Для меня Евровидение сейчас в приоритете, поэтому я свое время трачу не на тренировки, а на сборы, — сказала Alyona Alyona.

Также знаменитость призналась, что начала заниматься с психотерапевтами и с одним из них работает именно с расстройствами пищевого поведения. Инсайдами исполнительница пообещала поделиться позже, когда у нее будет больше свободного времени.

— Расскажу о своих отношениях с едой, откуда оно у меня взялось, с какого возраста, над чем я больше всего работаю, в чем моя самая большая ошибка в питании и другое. Это очень интересно, просто сейчас у меня нет времени этим всем заниматься, — добавила Alyona Alyona.